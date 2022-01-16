К 16 января в Курской области заразились коронавирусом 134 человека

По данным оперштаба на 16 января, в Курской области выявили коронавирус у 134 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 86, Кореневский район - девять, Мантуровский, Октябрьский и Щигры - по четыре, Курский, Курчатовский, Советский и Льгов - по три, Беловский, Касторенский и Медвенский - по два, Большесолдатский, Глушковский, Горшеченский, Льговский, Обоянский, Рыльск, Рыльский, Солнцевский и Щигровский - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 83 225 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1049 курян, на ИВЛ – 79 (6 – инвазивная, 73 – неинвазивная)На сегодняшний день скончались 2 117 человек (+4; мужчина – 30 лет, женщины – 59, 63, 75 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 650 752 человека, из них вторым – 629 478.