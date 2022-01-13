В Курске будут работать выездные точки вакцинации животных от бешенства

Выездные точки начнут работать с первого апреля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Известно, что своевременная и регулярная вакцинация животных против бешенства – единственная профилактическая мера борьбы с этим заболеванием.

В Курске выездные точки начнут работать с первого апреля 2022 года по адресам:

1 апреля – улица Хуторская, 2-А и Хуторская, 12-В

8 апреля – улица Энгельса, 16 и Энгельса, 90

15 апреля – улица Интернациональная, 6-А и 1-я Стрелецкая, 45

22 апреля – улица Союзная, 26-А и 1-я Щигровская, 19

29 апреля – проспект В. Клыкова, 63 и Н. Плевицкой, 33.

Все ветеринары при работе будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

О времени проведения вакцинации можно уточнить по телефонам 35-00-84, 35-18-65 или на сайте Курской городской станции по борьбе с болезнями животных http://vet-gor.ru/?page_id=296