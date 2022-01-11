Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 12:34

В Курске определили места для Крещенских купаний

Специальные проруби будут оборудованы на территориях городских пляжей
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Купания начнутся в сочельник после вечерней церковной службы

Купания начнутся в сочельник после вечерней церковной службы

Фото: Архив "КП"

Всего определили три официальные точки, где можно окунуться в прорубь:

пляж «Городской» на реке Тускарь;

парк Боева дача - 50 метров вверх по течению Тускари от переходного моста;

озеро Ермошкино

На всех площадках будут организованы все условия для безопасного проведения Крещенских купаний. За обустройство этих мест отвечает городская администрация, а за безопасностью будут следить спасатели и полицейские.

Православные христиане отметят Крещение Господня 19 января. Традиционные купания в проруби начнутся в сочельник после вечерней церковной службы.