В Курске определили места для Крещенских купаний

Купания начнутся в сочельник после вечерней церковной службы
Фото: Архив "КП"
Всего определили три официальные точки, где можно окунуться в прорубь:
пляж «Городской» на реке Тускарь;
парк Боева дача - 50 метров вверх по течению Тускари от переходного моста;
озеро Ермошкино
На всех площадках будут организованы все условия для безопасного проведения Крещенских купаний. За обустройство этих мест отвечает городская администрация, а за безопасностью будут следить спасатели и полицейские.
Православные христиане отметят Крещение Господня 19 января. Традиционные купания в проруби начнутся в сочельник после вечерней церковной службы.