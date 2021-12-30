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Спорт30 декабря 2021 17:01

В 2022 году в Курской области планируют провести 420 спортивных соревнований

В январе пройдут Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Курская дуга»
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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На 2022 год запланировано много спортмероприятий

На 2022 год запланировано много спортмероприятий

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году в Курской области планируют провести 420 соревнований по 48 видам спорта.

Примет региональная столица и крупные старты. Например, в январе пройдут Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Курская дуга», в августе - чемпионат страны среди мужчин и Кубок России среди женщин по велосипедному спорту, в сентябре - Всероссийские соревнования по лапте среди юношей и девушек.

В конце лета в Курске определятся победители и призеры чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту.

Полумарафон «ЗаБегРФ» состоится 22 мая, а Кубок Губернатора Курской области - 20 февраля.