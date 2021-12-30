В Курской области не дали разрешение на строительство свинокомплекса

Жители Дмитриевского сельсовета высказались против строительства свиноводческого комплекса Фото: Светлана ВОЛКОВА

Депутаты отклонили инициативу по строительству свинокомплекса в деревне Жизлово. Такое решение было принято на собрании депутатов Дмитриевского сельсовета Золотухинского района, сообщили в администрации региона.

- На заседании были рассмотрены поправки в генеральный план, предусматривающий перевод земель вблизи деревни Жизлово в категорию, разрешающую строительство свинокомплекса. Эти изменения были отклонены единогласно, - сказали в Доме Советов.

Напомним, летом прошли общественные слушания, на которых жители Дмитриевского сельсовета высказались против строительства свиноводческого комплекса на их территории.