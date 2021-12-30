В Курске москвич напал на женщину

Преступник выследил жертву в ТЦ на Сумской Фото: Светлана ВОЛКОВА

После рабочего дня женщина зашла в торговый центр по улице Сумской, где через банкомат зачислила наличные на банковскую карту. Завершив операцию, курянка проследовала привычным маршрутом домой. В районе Моковского переулка на женщину напал неизвестный и стал избивать ногами. Потеряв равновесие, курянка упала, и стала звать на помощь. Преступник силой вырвал у нее сумку, где были 15 тысяч рублей, и скрылся.

На розыск вора ориентировали личный состав курской полиции, наружные наряды и посты, круглосуточно несущие службу на улицах города.

Вора задержали в торговом центре. 24-летний молодой человек приехал в областной центр из Москвы. У банкомата он специально искал очередную жертву.

На его съемной квартире по улице Ольшанского изъяли наличные, принадлежащие женщине. От чужого имущества – сумки и кошелька - он избавился сразу, выбросив на улице.

В ходе проверки показаний на местности стражи порядка обнаружили сумку курянки. В рамках уголовного дела вещественное доказательство направлено на биологическую экспертизу на предмет выявления ДНК подозреваемого, сказали в полиции.

Сейчас гастролера из столицы проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах. За грабеж с применением насилия ему может грозить до семи лет лишения свободы.