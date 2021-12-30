В Курске жителям аварийных домов вручили ключи от 20-ти новых квартир

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Ключи от заветных квартир, которые находятся на проспекте Н. Плевицкой, курянам вручили глава региона Роман Старовойт и исполняющий обязанности мэра города Николай Цыбин.

По этапу 2020 года расселению из ветхого и аварийного фонда подлежали 46 квартир из девяти домов на улицах Красной Армии, 14, Карла Маркса, 77/5, Володарского, 43, Чайковского, 68, Парк Солянка, 1а и 2а, Ленина, 77а, Димитрова, 4 лит. А1 и в Южном переулке, 16.

В 2021 году приобрели 26 квартир, 10 из которых – передали новоселам в сентябре.

В этом году на реализацию программы выделили 58,6 млн рублей из средств фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджетов Курской области и города.

— Мы, безусловно, не можем оставаться в стороне. Дополнительно от администрации города утвердили свою муниципальную программу, куда вложили 50 миллионов рублей, и уже начали реализовывать ее в текущем году. Это позволило увеличить общее финансирование до суммы более 150 миллионов рублей, — заявил Николай Цыбин. — От себя хочу пожелать новоселам здоровья, удачи. Надеюсь, что, то жильё, которое вы увидите сегодня своими глазами, будет долго вас радовать.