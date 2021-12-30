В Курске сгорели навес и хозпостройка

Возгорание ликвидировали за 19 минут Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о возгорании в ГУ МЧС по Курской области поступило в 10:30.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №2 г. Курска, ПСЧ №4 г. Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, работники электрических сетей и газовая служба.

Спасатели сразу же приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 10:43, ликвидировано – в 11:02.

В результате пожара огонь повредил навес и хозпостройку на площади 60 кв. метров. Обошлось без пострадавших.