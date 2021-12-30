Как будут работать курские больницы на новогодние праздники?

В праздничный период в ТЦ города все так же можно будет вакцинироваться от COVID-19 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Так, детские и взрослые поликлиники с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут работать по графику дежурства с 9:00 до 15:00. Аналогично будет выстроена и работа женских консультаций.

Областная стоматологическая поликлиника в эти дни будет работать с 8:00 до 20:00, а пункт оказания экстренной помощи - с 21:00 до 7:00. График работы Курской городской детской стоматологической поликлиники с 31 декабря 2021 года по 7 января 2022 года: с 9:00 до 15:00, 8 января – с 8:00 до 20:00, 9 января – с 9:00 до 15:00.

Травмпункты в БСМП, детской клинической больнице и городской больнице №4 будут работать круглосуточно, это же касается и токсикологических отделений, наркологической и экстренной служб, скорой помощи, стационаров. Они будут работать без выходных.

В период праздничных дней курян с коронавирусом продолжат обеспечивать необходимыми лекарствами на дому. Также будут работать call-центры поликлиник, и осуществляться вызовы врачей.

Продолжат работу и пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках – 31 декабря 2021 года и 6 января 2022 года с 9:00 до 16:00, с 2 по 5 января и 8, 9 января – с 9:00 до 18:00. Выходные дни – 1 и 7 января.

В торговых центрах Курска и мобильном комплексе у «Леруа Мерлен» можно будет поставить вакцину от ковид 1 и 7 января с 15:00 до 18:00; с 2 по 5 января и 8, 9 января – с 9:00 до 18:00, 31 декабря 2021 года и 6 января 2022 года – с 9:00 до 16:00. Пункт вакцинации в цирке в праздничные дни работать не будет.