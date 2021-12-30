В Курской области за сутки коронавирусом заразились 99 человек

По данным оперштаба на 30 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 99 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Железногорск - 38, Курск – 26, Глушковский – 5, Касторенский – 4, Льгов, Октябрьский, Щигры –по 3, Дмитриевский, Курский, Рыльский, Советский – по 2, Беловский, Большесолдатский, Дмитриев, Медвенский, Поныровский, Суджа, Суджанский, Щигровский, Железногорский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 81 875 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 995 человек, на ИВЛ – 77 (9 – инвазивная, 68 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2 023 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 634 622 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 611 878 .