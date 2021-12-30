В Курске прошел последний в этом году выезд Экотакси

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

- У нас сегодня был настоящий ажиотаж! Образовывались настоящие очереди, все волонтеры работали как заведенные, и даже фотографировать было некогда, - делятся впечатлениями от последнего в этом году выезда волонтеры.

Они поблагодарили курян за неравнодушие и пообещали отправить на переработку все собранное вторсырье - почти 600 кг.

Напомним, Экотакси регулярно курсирует по городу и собирает у людей вторсырье.

В новом году планируют скорректировать его маршрут. Курянам могут принять участие в опросе https://vk.com/ecodvor_kursk?w=wall-188192832_1036/all, чтобы определить, где необходимы дополнительные остановки Экотакси.