В Курске урочище «Поповкинская дубрава» стало памятником природы

Площадь природного объекта - 97,8 га Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 декабря урочище «Поповкинская дубрава» объявили памятником природы регионального значения.

Оно расположено на землях лесного фонда, в границах муниципального образования «Почепский сельсовет» Дмитриевского района. Площадь урочища – 97,8 га.

На территории природного объекта находятся 299 видов сосудистых растений, более 110 видов позвоночных животных, из которых 17 — внесены в Красную книгу Курской области: живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, обыкновенный осоед, черный коршун, обыкновенная пустельга, желна, седой дятел, крапивник и другие. Также здесь произрастает 88 видов грибов и 49 видов лишайников.

- В текущем году, как и планировалось, было создано 10 памятников природы регионального значения. Уверен, что мы продолжим плодотворную работу в сфере охраны природы, - отметил председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.