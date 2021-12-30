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Общество30 декабря 2021 7:38

В Курске урочище «Поповкинская дубрава» стало памятником природы

На его территории обитают 17 видов животных, внесенных в Красную книгу
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Площадь природного объекта - 97,8 га

Площадь природного объекта - 97,8 га

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 декабря урочище «Поповкинская дубрава» объявили памятником природы регионального значения.

Оно расположено на землях лесного фонда, в границах муниципального образования «Почепский сельсовет» Дмитриевского района. Площадь урочища – 97,8 га.

На территории природного объекта находятся 299 видов сосудистых растений, более 110 видов позвоночных животных, из которых 17 — внесены в Красную книгу Курской области: живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, обыкновенный осоед, черный коршун, обыкновенная пустельга, желна, седой дятел, крапивник и другие. Также здесь произрастает 88 видов грибов и 49 видов лишайников.

- В текущем году, как и планировалось, было создано 10 памятников природы регионального значения. Уверен, что мы продолжим плодотворную работу в сфере охраны природы, - отметил председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.