В Курске загорелся очередной автомобиль

Пожар удалось ликвидировать за три минуты Фото: Архив "КП"

Сообщение о загорании автомобиля поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 6:19.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №3 г. Курска и сотрудники полиции.

Загорание было локализовано в 06:28, ликвидировали его – в 06:31.

Сообщается, что произошло возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля «Рено Логан».

В результате пламя повредило салон машины.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.