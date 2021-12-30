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Происшествия30 декабря 2021 7:00

В Курске загорелся очередной автомобиль

Пожар произошел утром 30 декабря на ул. К. Воробьева
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Пожар удалось ликвидировать за три минуты

Пожар удалось ликвидировать за три минуты

Фото: Архив "КП"

Сообщение о загорании автомобиля поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 6:19.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №3 г. Курска и сотрудники полиции.

Загорание было локализовано в 06:28, ликвидировали его – в 06:31.

Сообщается, что произошло возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля «Рено Логан».

В результате пламя повредило салон машины.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.