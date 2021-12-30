В Курске загорелся очередной автомобиль

Пожар удалось ликвидировать за три минуты
Фото: Архив "КП"
Сообщение о загорании автомобиля поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 6:19.
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №3 г. Курска и сотрудники полиции.
Загорание было локализовано в 06:28, ликвидировали его – в 06:31.
Сообщается, что произошло возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля «Рено Логан».
В результате пламя повредило салон машины.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.