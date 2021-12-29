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Общество29 декабря 2021 14:38

Как будет работать курская почта на новогодние праздники?

Публикуем расписание
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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31 января почта работает по графику выходного дня

31 января почта работает по графику выходного дня

Фото: Светлана ВОЛКОВА

31 декабря почтовые отделения Курской области будут работать по графику воскресенья.

1, 2 и 7 января для отделений станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей нашего региона.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.