В Курске определили подрядчиков по уборке парков и скверов

В Центральном округе содержание 30 парков и скверов осуществляет ООО «ЗеленСтрой» Фото: Светлана ВОЛКОВА

С нового года содержанием парков, скверов и зон отдыха Курска будут заниматься четыре подрядные организации: в их зоне обслуживания 61 объект общей площадью более 75 гектар, сообщили в мэрии.

В Железнодорожном округе расчисткой общественных пространств - 13 объектов на площади 12 гектар - будет заниматься ИП Лопаткин В.Д.

В Сеймском округе работы на 17 объектах общей площадью 30,2 гектар ведет ИП Сароян О.Г.

В Центральном округе зимнее содержание 30 парков и скверов на площади 32 гектар осуществляет ООО «ЗеленСтрой».

За порядок на Театральной площади отвечает ООО «Благоустройство».

- Обеспечивать должное санитарное состояние общественных территорий, своевременную уборку мусора, очистку дорожек и площадок от снега, посыпку дорожек противоскользящими и противогололедными материалами в городе будут 40 человек и семь единиц техники, - сказали в мэрии.