В Сбере рассказали, как приобрести готовое жилье в ипотеку онлайн

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Впервые в России клиенты Банка, приобретающие квартиры на вторичном рынке по программе «Готовое жилье», могут провести сделку полностью в дистанционном формате на всей территории РФ. Проводить онлайн-сделки позволяют современные и безопасные сервисы Домклик: «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты».

Все документы участники сделки подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями, которые можно оформить в любом удобном офисе Банка. В момент проведения сделки продавец и покупатель могут находиться в разных городах России.

Максимальная сумма кредита на объекты недвижимости составит:

- Для расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 10 млн рублей;

- Для других регионов — 5 млн рублей.

Подобрать объект недвижимости, найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка:

«Первоочередная задача для Домклик — забота о клиентах. Поэтому новые продукты и сервисы делают жизнь тех, кто мечтает приобрести недвижимость, проще и комфортнее. «Онлайн ипотека» была запущена в начале 2021 года. Наблюдая за сервисом и получая обратную связь от наших клиентов, мы поняли, что его востребованность продолжает расти. Было принято решение распространить оформление ипотеки онлайн на всю территорию РФ. Теперь оформить ипотеку, выбрать жильё, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчеты можно дистанционно без посещения банка из любой точки РФ в удобное время».