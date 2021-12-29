В Курской области произошло смертельное ДТП

фото - ВК Автокадр_46 Фото: материалы пресс-служб

По предварительным данным, примерно в 10:40 утра 71-летний водитель Mitsubishi L200 двигался со стороны Курска в сторону Обояни. На 567 км автодороги М2 Крым, Медвенского района он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, за рулем которого был 76-летний мужчина. Затем автомобиль Mitsubishi Outlander, двигавшийся со стороны Обояни, уходя от столкновения допустил столкновение со встречным Ford Transit, под управлением 47-летнего водителя.

В результате аварии водитель и женщина-пассажир ВАЗа скончались на месте.

Пассажирка Mitsubishi L200 получила травмы и была госпитализирована.

Также травмы получили пассажиры автомобиля Mitsubishi Outlander – 39-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.