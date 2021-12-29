В ДТП под Курском пострадал водитель

Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Примерно в 10:40 утра на 17 км Автодороги Селиховы дворы- Иванино, 52-летний водитель автомобиля Mitsubishi L200, двигаясь со стороны Курска в сторону Курчатова, не справился с управлением и допустил наезд на стоящую «Газель», за рулем которой был молодой человек 2001 года рождения.

В результате ДТП водитель «Митсубиши» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.