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Происшествия29 декабря 2021 10:15

В ДТП под Курском пострадал водитель

Авария произошла утром 29 декабря возле села Журавлинка Октябрьского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение

Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Примерно в 10:40 утра на 17 км Автодороги Селиховы дворы- Иванино, 52-летний водитель автомобиля Mitsubishi L200, двигаясь со стороны Курска в сторону Курчатова, не справился с управлением и допустил наезд на стоящую «Газель», за рулем которой был молодой человек 2001 года рождения.

В результате ДТП водитель «Митсубиши» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.