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Общество29 декабря 2021 9:04

В Курске инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по реке Тускарь

Цель проверки - предотвращение гибели людей на тонком льду
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра рядом с замерзшим водоемом

Спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра рядом с замерзшим водоемом

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Так, на реке Тускарь находились более 10 рыбаков, некоторые из которых были с детьми. Инспекторы проинструктировали их о правилах поведения на воде, напомнили основные методы использования средств спасения и выдали специальные памятки.

Особое внимание сотрудники МЧС просили уделять безопасности детей во время каникул.

- С начала осенне-зимнего периода мы не допустили ни одной детской гибели на воде, выдворив с водоемов 15 подростков, - сообщает начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области Виталий Сафронков. – Однако трагедий со взрослыми избежать не удалось. Утонули два рыбака и одна женщина. Работа по профилактике в выходные и праздничные дни будет усилена, так как в этот период число желающих порыбачить увеличивается многократно.

За минувший месяц было проведено порядка 250 таких рейдов. Всем отдыхающим у воды напоминают о мере административной ответственности – штраф до 500 рублей за выход на тонкий лед

Всего специалистами ведомства совместно с работниками муниципальных образований взяты на контроль 10 традиционных мест массового выхода людей на лед.