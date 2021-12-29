Курская область – на четвертом месте в рейтинге самых экологически чистых регионов

На рейтинг влияет внимательное отношение людей к окружающей среде Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В «Национальном экологическом рейтинге регионов» Курская область уверенно удерживает свою позицию и уступает лишь Тамбовской, Белгородской областям и Алтайскому краю.

За основу расчета брали оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

- Рейтинг отображает стабильную и планомерную работу по улучшению экологической обстановки в нашем регионе. Кроме того, на рейтинг влияет и внимательное отношение граждан к окружающей среде, воспитание экологической культуры, здорового и безопасного уровня жизни, – заявил председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.