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Общество29 декабря 2021 8:12

Курская область – на четвертом месте в рейтинге самых экологически чистых регионов

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала итоги осени 2021 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
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На рейтинг влияет внимательное отношение людей к окружающей среде

На рейтинг влияет внимательное отношение людей к окружающей среде

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В «Национальном экологическом рейтинге регионов» Курская область уверенно удерживает свою позицию и уступает лишь Тамбовской, Белгородской областям и Алтайскому краю.

За основу расчета брали оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

- Рейтинг отображает стабильную и планомерную работу по улучшению экологической обстановки в нашем регионе. Кроме того, на рейтинг влияет и внимательное отношение граждан к окружающей среде, воспитание экологической культуры, здорового и безопасного уровня жизни, – заявил председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.