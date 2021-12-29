В Курской области выделили площадки для запуска новогодних фейерверков

Количество площадок может меняться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ГУ МЧС по Курской области сообщают, что число площадок может меняться. Муниципальные образования продолжают предоставлять необходимые сведения.

Так, в Курске фейерверки можно будет запускать на стадионе «Трудовые резервы». На территориях муниципальных образований такие места преимущественно определены на Центральной Площади.

- Куряне могут запускать салюты и фейерверки с соблюдением установленных правил безопасности. Перед использованием пиротехнических изделий необходимо грамотно выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку свободную от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза, информируют сотрудники МЧС