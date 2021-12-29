В Курской области коронавирус унес жизни еще семи человек

Умершие - граждане старше 50-ти лет Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 29 декабря в регионе от коронавируса скончались 2015 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 66, 68 лет; женщины – 56, 56, 68, 84, 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 065 человек, на ИВЛ – 89 (9 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 633 738 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 609 630.