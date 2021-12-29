За сутки коронавирусом заразились сто курян

По данным оперштаба на 29 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 100 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 52, Октябрьский, Железногорск – по 7, Рыльск – 6, Медвенский, Советский – по 4, Железногорский – 3, Конышевский, Льговский, Обоянский, Рыльский – по 2, Беловский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Курчатовский, Льгов, Мантуровский, Тимский и Щигры – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 81 776 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 065 человек, на ИВЛ – 89 (9 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2 015 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 633 738 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 609 630.