В Курске в ТЦ «МегаГРИНН» открылся Многофункциональный центр

фото- администрация КО Фото: материалы пресс-служб

- Решение об открытии было продиктовано востребованностью со стороны курян. Здесь можно совместить несколько дел – сделать покупки, пройти вакцинацию и оформить необходимые услуги. В соответствии с концепцией Минэкономразвития мы постепенно переводим предоставление всех услуг в офисы МФЦ и рассчитываем завершить процесс их централизации по принципу одного окна раньше срока – в первом полугодии следующего года, – сообщила заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько.

Площадь офиса – более 420 кв. м. В зале расположены 16 окон обслуживания, установлен компьютер с выходом на портал госуслуг, предусмотрена возможность сделать фото на документы. Также здесь оборудуют детскую игровую зону.

Председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов отметил, что дополнительный офис предоставляет весь комплекс услуг, сегодня их более 300. В день здесь смогут принимать 75 человек.

Пока из-за эпидобстановки офисы работают по предварительной записи. Исключение – регистрация на портале госуслуг, печать сертификатов о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе.», –

Дополнительный офис МФЦ работает с понедельника по среду и в пятницу – с 09:00 до 18:00, в четверг – до 20:00, в субботу – с 09:00 до 16:00 без перерыва, воскресенье – выходной. Праздничные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в МФЦ выходные.