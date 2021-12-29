Администрация Курска приняла участие в акции «Елка желаний»

Всего исполнят мечты 45-ти юных курян Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В рамках благотворительной акции главный символ Нового года вместо игрушек украсили открытками с письмами юных курян Деду Морозу. Всего на елку свои желания поместили 45 ребят.

Первый такую открытку с дерева снял исполняющий обязанности главы города Николай Цыбин. Он исполнит мечты трех братьев - Андрея, Артема и Арсения. Ребята хотели получить настольные футбол и хоккей, а также беспроводную колонку.

- Для меня принципиально важная позиция - сделать более яркой встречу Нового года для детей, чьи пожелания здесь написаны. Приглашаю всех курян принять участие в акции, не оставаться в стороне, - заявил Николай Цыбин.

Исполняющий обязанности мэра города также предложил поддержать акцию и в следующем году.

К благотворительному мероприятию присоединились заместители главы администрации Курска, главы округов, руководители подразделений горадминистрации и депутаты Курского городского Собрания.