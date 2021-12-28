В Курске прошел рейд по пожарной безопасности среди граждан «группы риска»

Часть выявленных нарушений удалось устранить сразу же на месте проверки Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Курские спасатели и представители отдела полиции Сеймского округа провели очередной профилактический рейд по пожарной безопасности в квартирах, где проживают неблагополучные граждане.

В ходе проверки нашли некоторые нарушения, часть которых жильцам удалось устранить сразу же.

Как сообщает старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактических работ по Сеймскому округу Антон Зубков, проверили три квартиры. В них газовою плиту использовали не по назначению, а для отопления помещения и сушки вещей. Особую обеспокоенность вызвала квартира, буквально заваленная мусором — здесь даже входная дверь открывалась с большим трудом.

С неблагополучными жильцами провели беседы и инструктажи по требованиям пожарной безопасности, а также раздали обучающие памятки.