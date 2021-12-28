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Происшествия28 декабря 2021 13:23

Курянин поучил 15 лет колонии за поджог соседа

Трагедия произошла в июне 2021 года в Октябрьском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Приговор в силу еще не вступил

Приговор в силу еще не вступил

Фото: Архив "КП"

По сообщению сотрудников Курского облсуда, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый облил своего 59-летнего знакомого бензином, когда тот ехал на велосипеде, а после поджог его.

Пострадавший скончался через несколько дней в больнице.

Сообщается, что курянину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также он выплатит полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда супруге погибшего.

Приговор не вступил в силу.