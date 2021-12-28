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Общество28 декабря 2021 13:01

Умерла бывший директор Курского театра кукол Александра Кондратова

О смерти заслуженного работника культуры России стало известно сегодня, 28 декабря
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Курский театр кукол

фото - Курский театр кукол

Фото: материалы пресс-служб

Александра Николаевна возглавляла театр кукол целых 33 года. С поста ушла лишь в 2020-м.

Была удостоена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Министерства культуры РФ, Почетным знаком «За труды и Отечество».

Коллеги отзываются о ней, как о талантливом, отзывчивом и внимательном руководителе. Все свои знания и опыт она вкладывала в организацию работы театра, уделяла много внимания сохранению стабильного творческого коллектива.

Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким Александры Кондратовой.