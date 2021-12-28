В Курске готовятся к открытию приемной Деда Мороза

Юные куряне смогут загадать желание и получить в подарок сладости Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Торжественное открытие состоится 29 декабря. С этого момента пообщаться со сказочным волшебником можно будет в любой день с 12:00 до 19:00. Юные куряне смогут загадать желание и получить в подарок сладости.

В этом году Театральная площадь радует не только новогодними украшениями, но и насыщенной праздничной программой.

Так, 31 декабря в 22:30 там пройдет концерт «Новогодняя ночь». На 7 января в 14:00 запланировано мероприятие, посвящённое Рождеству Христову.

Напомним, что также на Театральной площади ежедневно с 10:00 до 22:00 работает Губернский каток. В этом году для посетителей со своими коньками – вход бесплатный.