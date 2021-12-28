На Курской АЭС-2 завершен монтаж купола внутренней защитной оболочки

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В реакторном здании энергоблока №1 Курской АЭС-2 завершен монтаж купола внутренней защитной оболочки, обеспечивающей радиационную безопасность АЭС.

Установка этой металлоконструкции – очень ответственная монтажная операция, так как она имеет массу 265 тонн, а допуски установки составляют всего 10 мм.

Для выполнения этой задачи на строительную площадку Курской АЭС-2 был специально доставлен один из самых мощных в мире гусеничных кранов – Liebherr-11 350 грузоподъемностью до 1350 тонн.

Устройство внутренней защитной оболочки энергоблока №1 выполнялось в течение двух лет – монтаж ее первого яруса был начат в декабре 2019 года.