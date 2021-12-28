В Курском управлении по делам ГО и ЧС подвели итоги годовой работы

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Единая диспетчерская служба города уже 11 год подряд становится лучшей среди ЕДДС муниципальных образований области.

Дежурные смены ЕДДС города ежедневно координируют деятельность диспетчерских служб организаций жизнеобеспечения. В течение года проводились тренировки по ликвидации ЧС на объектах ЖКХ: отрабатывали порядок привлечения сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, схемы взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курской области и с ДДС служб жизнеобеспечения.

За год в ЕДДС Курска поступило более 24 тысяч обращений, было совершено 907 выездов для оказания помощи, 96 из них – связаны с угрозой жизни.