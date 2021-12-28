Курянка победила на первенстве ЦФО

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Юная теннисистка Арина Малыгина одержала победу в парном разряде на первенстве ЦФО по теннису среди девушек до 15 лет. Девочка занимается в городском спортивном центре «Восток».

Всего в соревнованиях приняли участие 36 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Тулы, Брянска, Красногорска, Калининграда, Воронежа.

Арина в паре с Ариной Костиной (город Воронеж) обыграла в полуфинале москвичек Щаменкову-Берштейн со счетом 3/6, 6/3, 10/4, а в финале первых сеяных турнира Котикову Лидию (город Москва) и Ермакову Тамару(город Брянск).