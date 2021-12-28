В курском автобусе скончался мужчина

Пока нет информации о том, почему мужчине стало плохо Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщили "КП" на Курской городской станции скорой медицинской помощи, утром 28 декабря в одном из ПАЗиков случилось трагичное происшествие.

Известно, что в автобусе, который двигался по проспекту Победы, находился пожилой мужчина. Внезапно курянину стало плохо - он потерял сознание. Это увидели пассажиры и вызвали скорую помощь.

Однако прибывшие на место трагедии медики ничем помочь мужчине не смогли. Курянин лежал на полу автобуса и был уже мертв.

Что послужило причиной летального исхода, на "скорой" не уточнили.