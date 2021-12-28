Курская область получит федеральную субсидию на капитальный ремонт 38 школ

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- Это новая программа, которая позволит подойти к модернизации комплексно — от масштабного капитального ремонта под ключ до обновления оборудования и повышения квалификации педагогов,- сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Планируется, что в следующем году в программу войдут 17 школ. На 2023 год заявлено 19 учебных учреждений, а еще в двух школах ремонт пройдет в течение двух лет. За два года на это будет направлено 2,9 млрд рублей.

Также был разработан интерактивный конструктор «Капитальный ремонт образовательных организаций».

- Он нужен, чтобы ученики и родители могли высказать свое мнение о планируемых изменениях. Каждый сможет пройти квиз и сформировать тот вариант дизайн-проекта и цветового оформления, который понравится ему больше всего. Все мнения соберут в единый аналитический отчет, на основании которого будет приниматься решение о дальнейших работах, - говорит Роман Старовойт.

Конструктором можно воспользоваться по ссылке: http://kapremont46.ru/ .