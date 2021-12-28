Семь человек скончались от ковид за сутки в Курской области

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 28 декабря в регионе от коронавируса скончались 2008 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 58 лет; женщины – 61, 61, 64, 66, 80, 83 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 065 человек, на ИВЛ – 89 (9 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 631 334 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 607 955.