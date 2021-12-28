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Здоровье28 декабря 2021 7:26

В Курской области за сутки 101 человек заразился коронавирусом

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 065 пациентов
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Количество заражений ковид в регионе за сутки снижается

Количество заражений ковид в регионе за сутки снижается

Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 28 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 101 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 72, Курский – 5, Поныровский и Советский - по 4, Железногорский – 3, Беловский, Золотухинский, Медвенский, Тимский по 2, Суджа, Суджанский, Фатеж, Щигры, Железногорск по одному. Всего в регионе зарегистрировано 81 676 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 065 человек, на ИВЛ – 89 (9 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2 008 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 631 334 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 607 955.