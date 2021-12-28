В 2021 году 101 курскую семью переселили в новое жилье

Всего запланировано расселить 540 семей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Так, в рамках адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы всего запланировано расселить 540 семей.

На сегодняшний день уже переехали 296 из них, в том числе в 2021 году – 101 семья.

Также в этом году заключены контракты на покупку в строящихся домах 33 квартир в Курске, Щиграх и поселке Первоавгустовском Дмитриевского района. Это жилье участники программы переселения получат до конца 2022 года.

Завершить адресную программу планируют досрочно: до конца 2023 года из аварийного жилья переселят еще 211 семей.