Замминистра здравоохранения РФ наградил курских медиков

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Вчера, 27 декабря, в Курске состоялось долгожданное событие – инфекционный госпиталь Курской областной многопрофильной клинической больницы наконец-то был передан в ведение медиков.

В честь этого события в Курск приехал заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

После посещения медучреждения он вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом поблагодарил медиков, которые второй год трудятся в условиях пандемии. В концертном зале «Свиридовский» состоялось награждение лучших работников здравоохранения региона. Заслуженные награды получили более 30 человек.