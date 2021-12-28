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Общество28 декабря 2021 6:29

Замминистра здравоохранения РФ наградил курских медиков

Торжественное мероприятие прошло 27 декабря в концертном зале «Свиридовский»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 27 декабря, в Курске состоялось долгожданное событие – инфекционный госпиталь Курской областной многопрофильной клинической больницы наконец-то был передан в ведение медиков.

В честь этого события в Курск приехал заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

После посещения медучреждения он вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом поблагодарил медиков, которые второй год трудятся в условиях пандемии. В концертном зале «Свиридовский» состоялось награждение лучших работников здравоохранения региона. Заслуженные награды получили более 30 человек.