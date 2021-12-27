Курским пожарным вручили 10 новых автомобилей

На Красной площади в честь праздника устроили выставку специализированной техники курских спасателей Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщается, что в 2021 году из бюджета Курской области для оснащения пожарных подразделений противопожарной службы было выделено 127 млн рублей. Эти средства пошли на закупку пяти пожарных машин «Урал», 178 дыхательных аппаратов, бензиновых мотопомп, пил, осветительных установок, огнетушителей, резервуаров для воды и прочих нужных вещей. Также были закуплены санитарные модули, а для региональной АСС – автомобиль для перевозки опасных грузов, а также приобретен гидравлический аварийно-спасательный инструмент «СПРУТ».

- Два пожарно-спасательных автомобиля КАМАЗ поступят в специализированную часть ГУ МЧС по Курской области, - пояснил главный спасатель региона Иван Лунев. - Это уникальный транспорт, подобного еще нет ни в одной пожарно-спасательные части области. Техника оснащена манипулятором, отвалом и оборудованием для гидроабразивной резки.

Также на Красной площади в честь праздника устроили выставку специализированной техники, которая имеется у курских спасателей, а сами пожарные провели показательное выступление.