В Курске открылся новый инфекционный корпус ОМКБ

фото - пресс-служба администрации КО Фото: материалы пресс-служб

Из-за изменений в ходе строительства госпиталя, сроки его сдачи переносили несколько раз - изначально собирались завершить работы летом, затем перенесли на осень, а потом - на декабрь. И вот сегодня, 27 декабря, ковидарий, наконец, передали в ведение медиков.

Общая площадь зданий инфекционного корпуса - 22,9 тысячи квадратных метров. Здесь будет трудиться около 600 человек. В госпитале установлено новое оборудование, обустроены палаты.

Новый корпус станет частью единого медицинского комплекса Курской областной многопрофильной клинической больницы. Здесь будет семь отделений: приемное, отделение эндоскопии и залом компьютерной томографии, реанимационное на 24 койки, хирургическое с двумя операционными, отделения для лечения пациентов с кардиологической и неврологической патологией, а также два инфекционных отделения.

Сообщается, что новый корпус рассчитан на 232 койки. Ежегодно в нем планируют оказывать помощь 3,5 тысяч пациентам с тяжелыми формами инфекционных заболеваний.