В Курске на пяти строительных площадках найдены нарушения

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Всего проверили 11 строительных площадок.

Нарушения были выявлены на объектах, которые находятся на улицах 3-й Агрегатной, Соловьиной, Павлуновского, а также в Липецком проезде. Застройщики этих площадок получили уведомления о необходимости устранить выявленные недостатки не позднее 10 января.

Объект на улице 2-й Рабочей эксплуатируется без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В отношении его застройщика информация отправлена в Государственную инспекцию строительного надзора Курской области.