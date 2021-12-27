В Курской области построят 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов

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В 2022 году в Конышевском районе построят 15 ФАПов, которые смогут обслуживать около пяти тысяч человек. В поликлинике проведут капитальный ремонт и установят новое рентгеноаппарат и маммограф. Также отремонтируют два отделения врача общей практики. Всего на эти цели планируется направить более 206 млн рублей.

В Советском районе появятся 12 новых ФАПов и два отделения врача общей практики, туда смогут обращаться более шести тысяч жителей. Сделают капремонт и в поликлинике ЦРБ, там установят новые маммограф и флюорограф. На это планируется потратить более 179 млн рублей.

Пять ФАПов будут капитально отремонтированы в Медвенском районе. Они обслуживают более четырех тысяч человек. Изменения ждут и поликлинику Медвенской ЦРБ, там проведут ремонт и приобретут рентгеноаппарат и маммограф. На эти цели направят более 90 млн рублей.

В Курске ремонтные работы ожидают поликлиники городских больниц №3 и №6, на это планируется направить 143 млн и 161 млн рублей соответственно. В поликлинику №3 поступят рентген, маммограф и флюорограф, а в поликлинику №6 – рентген.