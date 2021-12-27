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Общество27 декабря 2021 10:13

За 2021 год в Курской области отремонтировали 190 многоквартирных домов

В регионе подвели итоги программы капремонта
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Общий объем финансирования ремонтных работ - более 1,3 млрд рублей

Общий объем финансирования ремонтных работ - более 1,3 млрд рублей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Так, 69 домов было отремонтировано в Курске и 121 – в районах. Всего выполнено более 500 видов работ, на сумму более 1,3 млрд рублей. Подрядные организации привели в порядок системы электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, отремонтировали крыши, фасады, фундаменты и подвальные помещения.

- Выполнен большой объем работ. К примеру, площадь отремонтированных в этом году кровель – почти 60 тыс. м², площадь обновленных фасадов – около 40 тыс. м², при ремонте инженерных систем заменено 134 км труб. После проведения капремонта более 45 тысяч человек улучшили жилищные условия, – отметил генеральный директор Фонда капремонта многоквартирных домов Курской области Артур Иванов.

Также в регионе началась активная замена лифтового оборудования. На эти цели было выделено около 75 млн рублей из областного бюджета и столько же из федерального. Установлено 238 новых подъемников в 73 многоэтажных домах.