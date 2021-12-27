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Общество27 декабря 2021 8:35

В Курске откроется приемная Деда Мороза

Очередной новогодний объект появится на Театральной площади 29 декабря
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Сказочный домик будет открыт по просьбе губернатора

Сказочный домик будет открыт по просьбе губернатора

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ранее из-за тяжелой эпидобстановки было решено не открывать в этом году приемную. Однако глава региона Роман Старовойт попросил сделать исключение для новогоднего объекта, который так полюбился курянам. В 2020 году к сказочному волшебнику можно было прийти с конца декабря до 13 января, его посетили почти 20 тысяч детей. В 2021 году приемная была закрыта из-за ковида.

Замгубернатора Виктор Карамышев сообщил, что сегодня будет начат монтаж домика, который распахнет свои двери для юных посетителей с 29 декабря.