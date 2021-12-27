В Курской области родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках

На утренниках будет разрешено присутствовать хотя бы одному родителю Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Недавно стало известно, что в связи с эпидемиологической обстановкой по рекомендации Роспотребнадзора родителям нельзя будет присутствовать на праздниках в детских садах.

Однако сегодня, 27 декабря, на заседании администрации глава региона поручил своему заместителю Виктору Карамышеву проработать вопрос, касающийся детских утренников.

Губернатор предложил, чтобы на мероприятии присутствовал хотя бы один родитель или представитель для поддержки детей. Но только при соблюдении всех эпидемиологических требований.

- Мы этот вопрос отрабатывали с Роспотребнадзором, но понимания найдено не было, — сообщил Виктор Карамышев. — В связи с вашим поручением вопрос проработаем еще раз.

Роман Старовойт заявил, что решение будет считаться принятым, его нужно просто оформить и реализовать. Ситуацию с коронавирусом он оценил как ведущую к улучшению.