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Здоровье27 декабря 2021 7:58

Три курских ковидария вернутся к плановой работе

Об этом сообщил замгубернатора региона Андрей Белостоцкий на оперативном совещании в Доме Советов
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе больницы продолжают возвращаться к прежнему режиму работы

В регионе больницы продолжают возвращаться к прежнему режиму работы

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что на новогодних праздниках три больницы, которые сейчас работают в режиме коронавирусных стационаров, вернутся к оказанию плановой помощи.

Так, ковидарии будут закрыты в хирургическом корпусе БСМП, горбольнице №6, госпитале для ветеранов войн.

- В больницах Курской области развернуто 1949 коек, с кислородом свободно 593 места, — сказал Белостоцкий. — Мы начинаем возвращать ковидарии к плановой работе.