Три курских ковидария вернутся к плановой работе

В регионе больницы продолжают возвращаться к прежнему режиму работы Фото: Архив "КП"

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что на новогодних праздниках три больницы, которые сейчас работают в режиме коронавирусных стационаров, вернутся к оказанию плановой помощи.

Так, ковидарии будут закрыты в хирургическом корпусе БСМП, горбольнице №6, госпитале для ветеранов войн.

- В больницах Курской области развернуто 1949 коек, с кислородом свободно 593 места, — сказал Белостоцкий. — Мы начинаем возвращать ковидарии к плановой работе.