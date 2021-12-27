В Курской области за сутки от COVID-19 скончались пять человек

Пункты вакцинации в регионе продолжают свою работу Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 27 декабря в регионе от коронавируса скончались 2001 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 64, 81, 83 года; женщины – 61, 83 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 090 человек, на ИВЛ – 79 (7 – инвазивная, 72 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 630 253 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 605 205 .