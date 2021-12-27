Еще 130 курян заразились коронавирусом

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 27 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 130 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 60, Железногорск – 24, Курский – 8, Касторенский – 7, Беловский – 3, Дмитриев, Дмитриевский, Кореневский, Советский, Солнцевский, Фатежский, Хомутовский, Щигры, Железногорский – по 2, Большесолдатский, Золотухинский,Медвенский, Обоянь, Обоянский, Октябрьский, Суджа, Суджанский, Фатеж, Черемисиновский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 81 575 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 090 человек, на ИВЛ – 79 (7 – инвазивная, 72 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2001 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 630 253 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 605 205 .