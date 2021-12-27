На Театральной площади в Курске снова орудуют вандалы

Это уже не первый случай вандализма на Театральной площади Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В соцсетях появилась информация о повреждении еще одного новогоднего объекта в Курске. Вандалы разбили почтовый ящик Деда Мороза, который установлен на Театральной площади. В крышке пластиковой конструкции теперь находится большая дыра.

Кто повредил объект – пока неизвестно. Однако вполне вероятно, что вандалов скоро найдут – на столбе, который находится рядом с ящиком, висит камера.

Напомним, ранее на Театральной площади вандалы повредили светодиодный рояль. Панель, изображающую клавиши, заменили через несколько дней.