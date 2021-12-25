В Курске увеличится количество маршрутов с пересадками

Интервал движения маршрутов будет 7-15 минут Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщается, что при создании новой схемы в первую очередь учитывались пожелания пассажиров, поступившие за последние два года.

Так, количество маршрутов уменьшат с 98 до 45. Из-за этого появится больше вынужденных пересадок, так как напрямую доехать до некоторых районов станет невозможно. Например, от п. Северный до ул. Союзной. Однако курянам пообещали, что пересадки с одного маршрута на другой будут бесплатными.

Что касается самого транспорта, то в приоритете - низкопольные автобусы большой вместимости и электротранспорт. Запланированы абонементы на все виды поездок, а для льготных категорий граждан будет доступен любой маршрут.

Также планируют организовать 20 магистральных маршрутов с интервалом движения 7-15 минут.

Трамвайная сеть, которая представлена тремя маршрутами, будет запущена после модернизации в 2024 году. Троллейбусная же - включает четыре маршрута. Маршрут №8 будет продлен с Сеймского округа до троллейбусного депо, №7 - до Московской площади.

Первый этап перехода к новой транспортной схеме запланирован на второе полугодие 2022 года.